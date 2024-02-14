محمد بن راشد ورئيس الوزراء الهندي يضعان حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية بهارات مارت

وضع صاحب

السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، حجر الأساس لمشروع "بهارات مارت"، والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وكشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية، اليوم الأربعاء، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، عن مشروع بوابة الهند التجارية "بهارات مارت" والذي يوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.



وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل مراسم لوضع حجر الأساس ضمن القمة العالمية للحكومات حضره عدد من كبار المسؤولين من بينهم،

معالي اي جيشنكر ، وزير الشؤون الخارجية في الهند، واجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي، وفيناي كواترو، سكرتير وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند، وسعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وأعضاء فريق القيادة العليا في المجموعة.

بوابة مثالية

وقال سلطان أحمد بن سليم: "يساهم تأسيس سوق "بهارات مارت" في تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين دولتي الإمارات والهند، وذلك في إطار مساعي الإمارات الهادفة إلى تحقيق تجارة بينية غير نفطية بقيمة 100 مليار دولار مع حلول عام 2030، حيث سيدعم السوق تحقيق هذا الهدف.

وتابع: "يتيح سوق "بهارات مارت" مزيد من الفرص أمام المصنّعين الهنود، كما سيساهم في دعم مستهدفات المبادرات الحكومية؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ومبادرة "صنع في الهند". وبالاعتماد على بنيتنا التحتية ذات المستوى العالمي، وقدراتنا اللوجستية، ومنظومتنا الداعمة للأعمال في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ستكون منصة "بهارات مارت" بوابة مثالية لوصول البضائع الهندية بكفاءة إلى دولة الإمارات وغيرها من الأسواق عالية النموّ في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا".

علاقات متسارعة

من جانبه، قال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُعد جمهورية الهند من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وكانت قد تسارعت العلاقة بين الدولتين بشكل كبير خاصة بعد الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة بعد جائحة كوفيد_19. وهذا ما ساهم في تعزيز البيئة التجارية الديناميكية"٠

وأضاف بن دميثان: "نؤكد التزامنا بتعزيز النمو المستمر، حيث تم تصميم مشروع "بهارات مارت" ليستكمل الخدمات الحالية في جبل علي، ما يوفر للشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة منصة سلسة لتصدير بضائعها إلى أسواق جديدة وتعزيز مكانتنا كبوابة تجارية رئيسية بين الدولتين"٠

منظومة تجارية أوسع



يقع سوق "بهارات مارت" في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وسيعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصبح "بهارات مارت" مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات، وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة؛ في حين ستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.





ومن المقرر أن يضمّ "بهارات مارت" 1,500صالة عرض تلبي احتياجات المتعاملين في عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربع من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها. كما سيوفر هذا المرفق وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.

ويتميز سوق "بهارات مارت" بموقعه المثالي، حيث يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي، بما يتيح أمام المصدّرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة متعدّدة الوسائط. ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع أكثر من 150 وجهة بحرية، وخطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة.

يذكر أن أن إمارة دبي تساهم بدور مهم في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، حيث تدفقت عبر الإمارة في عام 2022 نسبة 87% من إجمالي التجارة غير النفطية مع الهند والبالغة 189 مليار درهم (51.4 مليار دولار)، أو ما يزيد على 195 مليار درهم (44.9 مليار دولار). كما اتخذت أكثر من 1500 شركة هندية مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دولة الإمارات؛ حيث يتم تبادل أكثر من 5 ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليار دولار).

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