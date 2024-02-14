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حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات قصة نجاح بدأت من دبي

2/14/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القمة العالمية للحكومات، قصة نجاح بدأت من دبي وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً.

ولفت
سموه إلى أن خلف نجاحات القمة، فريق عمل واحداً هدفه دوماً رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة..

وقال
سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "القمة العالمية للحكومات، قصة نجاح بدأت من دبي وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً".

وأضاف سموه: "خلف نجاحات القمة، فريق عمل واحد هدفه دوماً رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووجه سموه الحديث في تدوينته إلى فريق عمل القمة الحكومية قائلاً:
"بجهودكم نساهم في صنع مستقبل أفضل للجميع، ونرسخ ريادة دبي".


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