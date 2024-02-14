نتانياهو يتوعد بعملية قوية في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرتها

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء اليوم، بعملية قوية في رفح، بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.

وقال نتانياهو، في رسالة بالعبرية على حسابه الرسمي على تطبيق «تلغرام»: «سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركاً قوياً في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال».

جاءت هذه التصريحات فيما تستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس اليوم في القاهرة، وسط مخاوف من عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح.

ويتجمع، بحسب الأمم المتحدة، نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها برياً.

غير أن الجيش الإسرائيلي نفَّذ عملية ليل الأحد / الاثنين، أدت وفق ما أعلن إلى تحرير رهينتين إسرائيليتين، لكنها خلَّفت نحو مئة قتيل في الجانب الفلسطيني، بحسب حماس.

وأضاف نتانياهو، مساء اليوم، في مقطع فيديو: «لقد حررنا هذا الأسبوع اثنين من رهائننا في عملية عسكرية دقيقة. حتى الآن، حررنا 112 من رهائننا من خلال مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة».

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هذا هو المفتاح لتحرير رهائننا المتبقين: الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية. وبهذا المعنى، أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية. وعندما تتخلى عن مطالبها، سنكون قادرين على المضي قدماً».

ولم يورد نتانياهو تفاصيل عن مطالب حماس، لكن وفق مصادر داخل الحركة، فإن الأخيرة تدعو إلى «وقف كامل لإطلاق النار»، في حين تقترح إسرائيل توقفاً في القتال مصحوباً بالإفراج عن عدد من الرهائن الـ130 الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، حماس إلى إبرام هدنة سريعاً، لتجنب هجوم على رفح سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا.

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