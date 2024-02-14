تأهل طياري «الاتحاد» لقيادة طرازين من «إيرباص»

حققت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، إنجازاً جديداً في مجال تدريب الطيارين وعمليات الطيران.

وبعد نجاحها في الحصول على الموافقات التنظيمية الصارمة واستكمال التدريب الشامل للطيارين، حصلت «الاتحاد للطيران» على التأهيل لطياريها لتشغيل طائرتي إيرباص A350 وA380 بسلاسة. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة «الاتحاد للطيران» كواحدة من شركات الطيران الرائدة عالمياً التي تحقق مثل هذا التنوع في قدراتها الجوية.

وعادة ما تقتصر خبرة الطيارين على قيادة طراز واحد من الطائرات. لكن، ومع التشابه الكبير في لوح مفاتيح القيادة، وإجراءات الطيران، وبعد الخضوع للتدريبات الخاصة، يمكن للطيارين تشغيل نوعين متشابهين من الطائرات من خلال برنامج مخصص معتمد من الشركة المصنعة للطائرة وهيئة الطيران المدني.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «الاتحاد للطيران»: «تفخر «الاتحاد للطيران» كونها من أوائل شركات الطيران التي قامت بتأهيل طياريها لقيادة طائرتي إيرباص A350 وA380. وسيعزز هذا الإنجاز مرونة شبكة الناقلة، وهو شهادة على التزام الاتحاد بالاستمرار في دفع حدود الكفاءة والابتكار ورضا العملاء، وضمان أن السلامة هي أولويتنا في جميع الأوقات».

وعلى مدى العقد الماضي، حصلت «الاتحاد للطيران» على موافقات مماثلة لتأهيل طياريها الذين يشغلون طائرات إيرباص على قيادة طائرات إيرباص A320 وA330 وA330 وA340، طياريها الذين يشغلون طائرات بوينغ على قيادة طائرات 777 و787، مما يضع معايير جديدة للقواسم المشتركة للأسطول. وعليه، فإن الموافقة الأخيرة لتشغيل طائرات إيرباص A350 وA380 ستعزز كفاءة ومرونة شبكة وجهات الاتحاد للطيران على الطائرات العريضة البدن.