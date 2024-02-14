كونتنينتال تعتزم شطب 7150 ألف وظيفة في قطاع مكونات السيارات

أعلنت شركة صناعة الإطارات ومكونات السيارات الألمانية كونتنينتال، اعتزامها شطب حوالي 7150 وظيفة في قطاع مكونات السيارات المتعثر، لتعزيز قدرته التنافسية، من أجل التحول المعقد نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن الشركة، القول إن خطة شطب الوظائف تمثل حوالي 3.6 % من إجمالي قوة العمل لديها على مستوى العالم. وقالت إنها تراجع هياكل العمل في موقعها بألمانيا، ومختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وظائف الأبحاث والتطوير.

وقالت الشركة إنها تعتزم شطب 1750 وظيفة في قطاع الأبحاث والتطوير، في حين سيتم شطب 5400 وظيفة في القطاعات الإدارية. في الوقت نفسه، سيكون 40 % من الوظائف المقرر شطبها في ألمانيا.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت كونتنينتال تفاصيل أهداف خفض النفقات بحوالي 400 مليون يورو (428 مليون دولار) سنوياً، اعتباراً من العام المقبل، بما فيها شطب آلاف الوظائف.