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«وول ستريت» تعوض بعض الخسائر الحادة في جلسة الثلاثاء

2/14/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، الأربعاء، حيث تحاول تعويض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 99.92 نقطة، بما يعادل 0.26 في المئة، إلى 38372.67 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23.27 نقطة، أو 0.47 في المئة، إلى 4976.44 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 126.11 نقطة، أو 0.81 في المئة، إلى 15781.71 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية في جلسة الثلاثاء، في أعقاب تقرير مقلق عن معدل التضخم، أثار تساؤلات إزاء موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

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