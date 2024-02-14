محمد بن راشد يستقبل مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تستضيفها دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع معالي مسرور بارزاني، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، مؤكداً سموه استمرار دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع الأشقاء.

وأشار سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات تهدف لترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.

من جانبه، أشاد مسرور بارزاني بالقمة العالمية للحكومات، مشدداً على أهميتها كملتقى لقيادات العالم ومنصة لاستشراف المستقبل، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعاون والتكامل بين الدول.

حضر

اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات.



وتجمع القمة العالمية للحكومات أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.