وزير العدل استقبل وفدا قضائيا من قطر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب ووكيل الوزارة بالتكليف هاشم القلاف وفدا قضائيا من دولة قطر الشقيقة برئاسة نائب رئيس بمحكمة التمييز القاضي ابراهيم هلال سعد المهندي والوفد المرافق له في مجمع الوزارات.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتطويره بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، وفي الختام، أكد الجانبان على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها وتعزيزها على جميع الأصعدة.
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