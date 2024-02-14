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وزير العدل استقبل وفدا قضائيا من قطر

2/14/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب ووكيل الوزارة بالتكليف هاشم القلاف وفدا قضائيا من دولة قطر الشقيقة برئاسة نائب رئيس بمحكمة التمييز القاضي ابراهيم هلال سعد المهندي والوفد المرافق له في مجمع الوزارات.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتطويره بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، وفي الختام، أكد الجانبان على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها وتعزيزها على جميع الأصعدة.

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