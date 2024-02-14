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مركز الملك سلمان يكرم جمعية الهلال الأحمر الكويتية لدورها الإنساني في 2023

2/14/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الثلاثاء شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين خلال العام 2023 ومن ضمن الشركاء المكرمين جمعية الهلال الأحمر الكويتية.
وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر الكويتية أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» عن شكره لمركز الملك سلمان على هذه المبادرة التي تعد دافعا لجميع الداعمين الإنسانيين لتقديم المزيد وعدم الكلل من فعل الخير وإغاثة المنكوبين في أي بقعة من هذا العالم.
وأشاد الحساوي بالدور الانساني للمركز وإغاثته لأكثر من 95 دولة حول العالم، قائلا إن المملكة العربية السعودية لطالما كانت من أولى الدول المسارعة لإغاثة المنكوبين.
وأقيم الحفل اليوم في فندق «كراون بلازا» بالرياض، وحضره مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة.

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