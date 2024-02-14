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السكنية وزعت جميع بطاقات الاحتياط للدفعة 14 من الضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله

2/14/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الرابعة ةمن الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، مشيرة إلى ان إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الخميس الموافق 15 الجاري. وكانت «السكنية» وزعت بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الرابعة عشرة من الضاحية (4) أمس الأربعاء بمسرح المؤسسة.

MENAFN14022024000130011022ID1107853261

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