السكنية وزعت جميع بطاقات الاحتياط للدفعة 14 من الضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله
التاريخ
2/14/2024 2:42:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الرابعة ةمن الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، مشيرة إلى ان إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الخميس الموافق 15 الجاري. وكانت «السكنية» وزعت بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الرابعة عشرة من الضاحية (4) أمس الأربعاء بمسرح المؤسسة.
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