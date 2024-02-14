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وزيرة المالية التونسية الروابط مع الكويت تاريخية ومتواصلة والتعاون الثنائي رفيع ويشمل كل المجالات

2/14/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن الروابط بين الكويت وتونس «تاريخية ومتواصلة» ومستوى التعاون بين البلدين «رفيع ويشمل كل المجالات»، مؤكدة أن «أبناء تونس وأبناء الكويت أشقاء».
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة البوغديري لدى حضورها حفل استقبال أقامته سفارتنا لدى تونس للاحتفال بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير.
وأعربت البوغديري عن سعادتها بحضور فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، مؤكدة أن «الروابط بين تونس والكويت تاريخية ومتواصلة ومستوى التعاون الثنائي بين البلدين رفيع ويشمل كل المجالات فأبناء تونس وأبناء الكويت أشقاء».
بدورها، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، في تصريح مماثل لدى حضورها حفل الاستقبال، «كل سنة ودولة الكويت بخير، ونرجو لهذا البلد الشقيق المزيد من التقدم»، مؤكدة «أن العلاقات بين البلدين تتميز بالعراقة وهناك تعاون وتبادل للخبرات والتجارب بين البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي».
وأضافت موسى «أن هناك تشابها بين البلدين على أكثر من صعيد وتعاونا تاريخيا ونحن في لحظة عربية وعالمية تستدعي أن يتضاعف التعاون من أجل عالم عربي صامد ويسير نحو التقدم».
وأقام سفيرنا لدى تونس منصور العمر حفل الاستقبال بحضور الوزيرتين البوغديري وموسى وأعضاء السفارة الكويتية وديبلوماسيين وشخصيات تونسية.
ورفع السفير العمر في كلمة بالمناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على الكويت.

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