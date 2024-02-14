السكنية 95 926 ألف طلب إسكاني خلال يناير الماضي



1184 بيتاً في شرق صباح الأحمد السكنية منها 587 بيتاً للعقد الأول نسبة الإنجاز التعاقدية 91.09% 53 قسيمة صناعية في توسعة الوفرة نسبة الإنجاز التعاقدية 79.54% ونسبة الإنجاز الفعلية 61.45%



عاطف رمضان

أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر يناير 2024 أن عدد الطلبات القائمة بلغت 95926 طلبا إسكانيا، وان عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بلغت 2557 خدمة في الاستقبال ومراكز الخدمة، و26653 خدمة عبر تطبيق «سهل» و36 خدمة عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

وعن المشاريع الإسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007، اظهرت الاحصائية ان اجمالي الوحدات الموزعة بلغت 12432 وحدة، وان المخصصين لاصحاب الطلبات بلغ 7200 مخصص، وبلغ عدد القسائم 23551 قسيمة و957 منتجا إسكانيا واجمالي الوحدات الموزعة بلغت 12432 وحدة منها 1078 وحدة موزعة خلال هذا الشهر.

وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية فيما يخص الطرق الرئيسية، بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 5.59% ونسبة الإنجاز الفعلية 0.36%، وفي جنوب مدينة سعد العبدالله الطرق الرئيسية تم تسليم الموقع للمتعهد وجاري اقامة التجهيزات الموقعية واعتماد الجدول الزمني.

وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها 587 بيتا للعقد الاول نسبة الإنجاز التعاقدية 91.09% ونسبة الإنجاز الفعلية 81.74% والعقد الثاني 597 بيتا نسبة الإنجاز التعاقدية 86.72% ونسبة الإنجاز الفعلية 68.28%.

وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الإنجاز التعاقدية 79.54% ونسبة الإنجاز الفعلية 61.45%.