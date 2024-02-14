الديوان لـ الأنباء صرف الممتازة في رمضان والمبالغ مرصودة ضمن ميزانية 2023 - 2024

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع الشؤون المالية والإدارية بقيادة الوكيل المساعد صلاح خالد الصقعبي أنجز مراجعة تقارير تقييم الموظفين لسنة 2023.وكشف عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة في رمضان للمستحقين، مشيرا إلى ان المبالغ المالية مرصودة في الميزانية الحالية 2023 -2024.وقال إن أغلبية الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين، لافتا إلى أهمية ان تستكمل أي جهة مراجعة تقارير كفاءة الموظفين ويفضل قبل نهاية السنة المالية الحالية أي قبل تاريخ 1 أبريل المقبل.وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق على تخفيض الدوام خلال شهر رمضان المبارك إلى 4 ساعات فقط للإناث، حيث سيتمتعن بفترتي سماح عند الحضور صباحا لمدة 15 دقيقة وعند الانصراف لمدة مماثلة، لافتة إلى أن دوام الذكور يمتد 4 ساعات وربع ويستفيدون من 15 دقيقة كفترة سماح عند الحضور صباحا فقط. وبينت انه سيتم منح كل جهة حكومية حرية اختيار ساعات ونوبات العمل المناسبة مع مراعاة مواعيد الدوام التي سيعتمدها ديوان الخدمة المدنية. وقالت إنه مع الاتفاق على الإبقاء على فترة السماح 15 دقيقة صباحا لجميع الموظفين يجوز لمن حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل موعد نهاية الدوام بـ 15 دقيقة، ولا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال الشهر المبارك عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى.وردا على سؤال هل سيكون دوام الموظفين بنظام الدوام المرن أم على فترات؟ أجابت المصادر: إن المناقشات تركز على الدوام المرن بحيث تتاح فرصة للموظف إثبات الحضور خلال ساعة أو ساعتين، حيث أثبتت الساعة المرنة انخفاض دقائق التأخير التي تسجل على الموظفين، مستذكرة أيضا نظام الـ 3 فترات الذي طبق في رمضان 2023.





أغلب الجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين وعلى الجهات المتبقية إنجازها قبل 1 أبريل «الديوان»: صرف المكافآت الممتازة في رمضان والمبالغ مرصودة ضمن الميزانية الحالية 2023 - 2024





أعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع الشؤون المالية والإدارية بقيادة الوكيل المساعد صلاح خالد الصقعبي أنجز مراجعة تقارير تقييم الموظفين لسنة 2023.

وكشف عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة في رمضان للمستحقين، مشيرا إلى ان المبالغ المالية مرصودة في الميزانية الحالية 2023 -2024.

وقال إن أغلبية الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين، لافتا إلى أهمية أن تستكمل أي جهة مراجعة تقارير كفاءة الموظفين ويفضل قبل نهاية السنة المالية الحالية أي قبل تاريخ 1 أبريل المقبل.





«دوام رمضان»: 4 ساعات للإناث والساعة المرنة خفضت دقائق التأخير ولكل جهة حرية الاختيار والتأخر الجزئي بحد أقصى ساعتين



أوضحت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق على تخفيض الدوام خلال شهر رمضان المبارك إلى 4 ساعات فقط للإناث، حيث سيتمتعن بفترتي سماح عند الحضور صباحا لمدة 15 دقيقة وعند الانصراف لمدة مماثلة، لافتة إلى أن دوام الذكور يمتد 4 ساعات وربع ويستفيدون من 15 دقيقة كفترة سماح عند الحضور صباحا فقط.

وبينت انه سيتم منح كل جهة حكومية حرية اختيار ساعات ونوبات العمل المناسبة مع مراعاة مواعيد الدوام التي سيعتمدها ديوان الخدمة المدنية.

وقالت إنه مع الاتفاق على الإبقاء على فترة السماح 15 دقيقة صباحا لجميع الموظفين يجوز لمن حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل موعد نهاية الدوام بـ 15 دقيقة، ولا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال الشهر المبارك عن ساعتين كحد اقصى وساعة كحد أدنى.

وردا على سؤال هل سيكون دوام الموظفين بنظام الدوام المرن أم على فترات؟ أجابت المصادر: إن المناقشات تركز على الدوام المرن بحيث تتاح فرصة للموظف إثبات الحضور خلال ساعة أو ساعتين، حيث أثبتت الساعة المرنة انخفاض دقائق التأخير التي تسجل على الموظفين، مستذكرة أيضا نظام الـ 3 فترات الذي طبق في رمضان 2023.