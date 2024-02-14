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سفيرنا بالأردن حريصون على دعم مسيرة العمل الخيري

2/14/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى الأردن حمد المري حرص الكويت قيادة وحكومة وشعبا على دعم مسيرة العمل الخيري والانساني وفق نهج ورؤية يعتمدان على جودة العطاء واستدامة الأثر.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاحه وبحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني د.محمد الخلايلة مسجد المرحوم عبدالباقي النوري في العاصمة الأردنية عمان بتبرع من وقف عبدالباقي النوري بتكلفة تقدر بنحو 750 ألف دولار، موضحا ان العمل الخيري الكويتي يتلقى جميع الدعم والرعاية حتى أضحت المؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية تحتل موقع الريادة في العمل الخيري والإنساني.
وأشاد المري بالعلاقات المتميزة التي تجمع الكويت والأردن والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مبينا أن افتتاح هذا المسجد يعد حلقة من سلسة حلقات العمل الخيري الكويتي في الأردن التي تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا الدور البارز الذي قامت به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن بشأن التسهيلات المقدمة لبناء مسجد المرحوم عبدالباقي النوري.

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