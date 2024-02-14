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تعاون بين اتحاد المكاتب الهندسية و المحامين

2/14/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع جمعية المحامين الكويتية على التعاون في مختلف المجالات المهنية ذات العلاقة بأنشطتهما كجهتي نفع عام تعملان لتحقيق مصالح المنتسبين إليهما وتطوير دروهما المهني في المجتمع. جاء ذلك في ختام لقاء رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان مع أمين سر جمعية المحامين خالد جمال السويفان بحضور كل من أمين صندوق الاتحاد د.م.عادل المشري وعضو مجلس الإدارة م.جابر ابوالحسن ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد.
وقال السلمان في ختام اللقاء: سعدنا بزيارة الإخوة في جمعية المحامين وطرح الكثير من القضايا المهنية المشتركة والتي يمكن أن نتعاون معهم بها للارتقاء بدورنا المشترك في خدمة الأعضاء وتطوير ممارساتنا المهنية، مضيفا: إننا والجمعية اتفقنا على دراسة مشروع مذكرة للتعاون بيننا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السلمان: إن اتحاد المكاتب الهندسية منفتح للتعاون مع جميع الجمعيات والمنظمات المهنية الكويتية بما يعزز دور المجتمع المدني في البلاد ويساهم في توحيد المواقف وطرح رؤى مشتركة إزاء القضايا التي تخدم جميع الأطراف.

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