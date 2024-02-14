الأشغال مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضانوقّعت وزارة الأشغال العامة ممثلة بوكيل الوزارة بالتكليف عيد الرشيدي مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي ممثلا بمتعب بن سعيد الميزاني، وبحضور وكيلة الوزارة لقطاع المركز الحكومي م.ايمان العمر.

وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات التعاون والتزامات الطرفين وحوكمة التعاون بينهما ويأتي ذلك في خطوة نحو تعزيز قدرات قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، حيث أشارت المادة الأولى المتعلقة بمجالات التعاون، إلى حرص الطرفين على تفعيل التعاون في جميع اختصاصات مركز الاعتماد الخليجي حسب حاجة وزارة الأشغال في مجال الاعتماد وتأكيد الكفاءة على أن يشمل ذلك، مختبرات الفحص والمعايرة العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، جهات التفتيش العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020.

كما تضمنت المذكرة مجالات التعاون اعتماد وتأكيد كفاءة الجهات المزودة لاختبارات الكفاءة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/ IEC 17065 لإصدار شهادات المطابقة وأخيرا بناء القدرات الفنية من خلال التدريب والتأهيل لعاملي وزارة الأشغال.

وتتيح الفرصة للمختصين من موظفي إدارة ضبط الجودة أو من يراه وكيل القطاع مناسبا للمشاركة في عمليات التقويم لأي طلب اعتماد من جهات تقويم المطابقة (المختبرات المحايدة) المسجلة بالهيئة العامة للصناعة في الكويت والتي يقوم بها مركز الاعتماد الخليجي كمهام عمل مدفوعة التكاليف من قبله وفق اجراءات العمل المعمول بها من خلال التنسيق مع إدارة ضبط الجودة وبما لا يتعارض مع لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية.

ووفقا لمذكرة التفاهم، فإن مركز الاعتماد الخليجي عليه الالتزام بإشراك المختصين من إدارة ضبط الجودة لإجراء جميع عمليات التقويم لطلبات الاعتماد في الكويت بعد التأهيل من خلال دورات تدريبية من قبل مركز الاعتماد الخليجي، استكمال اجراءات الاعتماد لطلبات الاعتماد خلال 120 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.