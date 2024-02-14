الملتقى الإعلامي العربي يكرم 66 فائزا بجائزة الكويت للإبداع



المحيسن: التكريم يتوافق مع إستراتيجية دعم الشراكة المجتمعية للمؤسسات الإعلامية الخميس: الاختيار شمل 700 متقدم من شخصيات ومؤسسات فاعلة بالكويت وخارجها



عاطف رمضان

كرَّمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي أمس الاول الفائزين بجائزة الكويت للإبداع في نسختها الـ 11 من المبدعين والمؤثرين في مجالات الفن والثقافة والإعلام والإعلان والعلاقات العامة والتسويق والطب والعمل الإنساني والأعمال الفنية الوطنية وغيرها، وذلك برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.

وقال وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن، في تصريح صحافي على هامش الحفل، إن هذا التكريم يتوافق مع استراتيجية وزارة الإعلام التي تدعم الفعاليات مما يعزز الشراكة المجتمعية للمؤسسات الإعلامية وعمل على إتاحة المنافسة بين الإعلاميين والفنانين وكل من يعمل في مجالات الإخراج أو التصوير.

وأضاف المحيسن أن الملتقى الإعلامي العربي الذي ينتمي إلى جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الإعلام كونها مؤسسة حكومية إعلامية يسعيان إلى تشجيع مثل هذه الفعاليات التي تقام في الكويت.

ولفت إلى أن هذه الجائزة لتكريم كل من أسهم في مجال تخصصه من قامات إعلامية وغيرها من باب الوفاء والتقدير لهم.

من جانبه، أفاد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بأن عدد الجوائز 66 جائزة في مجالات الطب والعلوم والثقافة والإعلام والعمل التطوعي والخيري والبيئة وأنشطة كثيرة، وكذلك في مجال الإبداع الإعلاني الذي خصص له جانب كبير لأفضل الإعلانات التي تم تنفيذها في 2023 وفي مجال العمل الوطني والأغاني الوطنية طوال العمل الماضي.

وأضاف الخميس أن عدد المشاركين اكثر من 700 مشارك تقدموا وتم اختيار 66 منهم وهناك جوائز تقديرية لشخصيات معينة وجوائز تنافسية في الأعمال اختارتها لجان مختصة.

وبين أنه تم تكريم العديد من الشخصيات والمؤسسات الفاعلة في دولة الكويت وخارجها في مجالات الإبداع والإعلام والفن والطب وغيرها.

خمس جوائز لتألقها إعلامياً وتميز أعمالها الإعلانية في العام الماضي

«زين» تحصد النصيب الأكبر من الجوائز

في الدورة الـ 11 من «الكويت للإبداع»

حصدت «زين» النصيب الأكبر من الجوائز على هامش حفل جائزة الكويت للإبداع بدورتها الحادية عشر لتألقها بصناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف، وتميز أعمالها الإعلانية، ونجاحها بتحقيق الأثر المجتمعي الإيجابي عبر الحملات التوعوية والبرامج الاجتماعية المختلفة، وذلك عن العام الماضي 2023، لتكون بذلك الشركة الأكثر استحواذا على الجوائز على مدار السنوات الـ 11 الماضية في تاريخ الجائزة.

وأتى تتويج «زين» بالجوائز الخمس على هامش الحفل الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن، وتواجد نخبة من كبار الضيوف تقدمهم الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، والإعلامي القدير ماجد الشطي، ونخبة من الإعلاميين والفنانين والديبلوماسيين والسفراء وصناع المحتوى والمؤثرين من الساحتين المحلية والإقليمية.

وفازت «زين» بخمس جوائز هي جائزة الإخراج عن إعلان عيد الفطر المبارك «أهلا أهلا بالعيد أهلا»، وجائزة الإبداع في مجال التوعية عن إعلان شهر رمضان المبارك «هزات نفسية»، وجائزة التميز في برامج الترفيه والسياحة عن مسرحية عيد الفطر المبارك «لا شيء أبدا كزين»، وجائزة الإبداع في خدمة المجتمع عن شراكة زين مع فريق الغوص الكويتي، وجائزة أفضل شخصية بالعلاقات العامة المقدمة للرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.

وحصدت الشركة جائزة الإخراج عن إعلان عيد الفطر المبارك 2023 «أهلا أهلا بالعيد أهلا» تقديرا لتميز وإبداع المخرج خالد الرفاعي، وقد حقق الإعلان أكثر من 70 مليون مشاهدة منذ إطلاقه، وهو من إنتاج شركة Joy Productions ومجموعة All Over، وبطولة الطفلة ريتان (فلولة)، وفرقة كورال روح الشرق المصرية، وصورة الهولوغرام للأيقونة العندليب، وكلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى، والغناء الصوتي لجسار، والإشراف الصوتي لمحمد رباط، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي ومكس وماستر لوسام عبدالمنعم.

كما حصدت «زين» جائزة الإبداع في مجال التوعية عن إعلانها التلفزيوني لشهر رمضان المبارك 2023 «هزات نفسية»، والذي سلط الضوء على أهمية التوعية بالصحة النفسية والاهتمام بها، وحصد أكثر من 20 مليون مشاهدة منذ إطلاقه، وهو من إنتاج شركة Joy Productions وشركة VIP، وإخراج سمير عبود، وبطولة الفنان السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية رزان جمال، وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى، وبمشاركة الفنانين رشا الشرنوبي وأحمد صيدلي.

وحصدت الشركة أيضا جائزة التميز في برامج الترفيه والسياحة عن مسرحيتها الغنائية للعام 2023 «لا شيء أبدا كزين»، والتي أبهرت الجماهير بعروض ساحرة طوال عطلة عيد الفطر السعيد على خشبة مسرح الأرينا، وامتزجت فيها الفنون المسرحية والغنائية بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم لوحات فنية باهرة تضمنت عبر ودروس تربوية قيمة وبحضور كوكبة من الفنانين، وهي من إخراج سمير عبود وكلمات هبة حمادة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كما حصدت «زين» جائزة الإبداع في خدمة المجتمع عن شراكتها مع فريق الغوص الكويتي، والذي أهدته مؤخرا قاربا جديدا مجهزا بكامل المعدات والأدوات لتنفيذ العمليات والمهام البحرية، وهو الرابع الذي تهديه زين للفريق على مدار شراكتهما الممتدة لأكثر من 25 عاما منذ العام 1997، حيث ساهمت هذه القوارب بدعم الجهود التطوعية الكبيرة التي يبذلها الفريق في حماية البيئة البحرية الكويتية، وتم عبرها إنجاز المئات من العمليات والمهام المختلفة، ورفع آلاف الأطنان من المخلفات الضارة، وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.

وتحرص «زين» دائما على أن يعكس المحتوى الفني لإعلاناتها وأعمالها الفنية قيم علامتها التجارية، وأن تكون مرآة لقضايا وهموم المجتمع، حيث تمتد أهدافها إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات الرقمية فقط، فكان دائما الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم جميع جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كل الأوقات.

وجاء فوز «زين» بهذه الجوائز ليسلط الضوء على تميز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عودت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة الى كون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

وشهدت الجائزة السنوية - التي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل - تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.

وتهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي، وهي تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية.

وتتمتع لجنة التحكيم بمستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع، وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، ويتم تقييم المشاركات عبر مرحلتين، يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

الجهات المكرمة

شخصية العام

العالم المصري د.حسام موافي، والفنان الأردني منذر رياحنة، والفنان العراقي محمد هاشم، والإعلامي الكويتي بركات الوقيان، والإعلامي اللبناني جمال فياض، والإعلامي القطري حمد آل جميلة، والفنان الكويتي الكبير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، والإعلامي الكويتي الكبير ماجد الشطي.

الإبداع في مجال التوعية

إعلان «هزات نفسية» لشركة زين، وإعلان «التنمر فينا كلنا بس متنكر» لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وحملة «معا ضد العنف» لوزارة الداخلية في البحرين وتسلم الجائزة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة في البحرين الشيخ هشام آل خليفة.

جائزة التميز الإعلامي

البرنامج الاذاعي «ديوانية الياقوت والانصاري» وتسلم الجائزة الإعلامي طلال الياقوت والإعلامي خالد الانصاري، وبرنامج «لامودا» من انتاج تلفزيون الكويت تقديم الإعلامية شيخة ابراهيم والإعلامية شموخ السواحة، وعن مجمل مشاريع التخرج للطلبة تم تكريم كلية الإعلام في جامعة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة.

جائزة برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي

برنامج «مواجهة» قناة البلاد بمملكة البحرين.

جائزة العلاقات العامة

الرئيس التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة في شركة زين وليد الخشتي.

الإبداع في مجال التصوير

المصور عبدالله الشايجي.

أفضل موقع الكتروني وتطبيق

Visit Kuwait، وتسلم الجائزة صالح أبوصلحة.

التميز في برامج الترفيه والسياحة

مسرحية زين «لا شيء أبداً كزين».

أفضل علامة تجارية ناشئة

عطورات مبخر، وشركة المرابط الفاخرة وتسلم الجائزة مشهور الحارثي، وفندق جراند ماجستي وتسلم الجائزة محمد ابوصليب، وشركة عمر هيلث للمنتجات الصحية.

جائزة البرامج التلفزيونية

برنامج «صندوق بريد 193» انتاج تلفزيون الكويت تقديم الإعلامي سويد عبيد، وبرنامج «خير اهلي» على تلفزيون «الراي» إعداد وتقديم الإعلامي عمر العثمان، وبرنامج «بيبان» على تلفزيون البحرين، وبرنامج «ون تو» الرياضي قناة atv، وبرنامج «الاستديو» على قناة بداية من المملكة العربية السعودية.

جائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية

حملة «الاقصى» اذاعة «مارينا اف ام» وتسلم الجائزة الإعلامي مهند يوسف (مايك مبلتع)، وحملة «كلنا غزة» تنظيم شركة ماستر كي بالتعاون مع جمعية السلام للاعمال الإنسانية والخيرية، وتسلم الجائزة د.براك الملا وحمد العون وفهد بوقماز، والحملة الوطنية للتشجير لوزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين وتسلم الجائزة وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، وفريق عطاء حمدان التطوعي من الامارات، والجمعية الكويتية لحماية البيئة عن سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت والخليج، وتسلمت الجائزة رئيسة الجمعية د.وجدان العقاب، وحملة تحديات في مواجهة الهوية الدينية والقيمية للاسرة الكويتية لمجلة «المجتمع».

البرامج الإذاعية

برنامج «المشهد الإعلامي»، اذاعة دولة الكويت، تقديم وإعداد الإعلامي حمد السهيل.

الإبداع الثقافي

نادي البطائح الثقافي بالامارات، ودار نشر بلاتينيوم، وتسلم الجائزة جاسم اشكناني ود.أحمد حيدر.

الإبداع في الأعمال الدرامية

المنتج محمد العنزي «مسلسل الأندلس».

الإبداع في خدمة المجتمع

الإعلامية رانيا الجمال من مركز الجزيرة في دولة قطر، وشركة زين تهدي فريق الغوص الكويتي قاربا مجهزا لتنفيذ العمليات البحرية.

الإبداع في مجال التسويق

Hs. store وتسلم الجائزة فهد المزن.

الإبداع في الصناعة

المصممة نور بن عيدان، ويحيى جراغ «الخشباتي».

الإبداع في الطب

د.مريم الشمري استشاري أمراض الجلدية.

جوائز الإبداع

إعلان كأس العالم للشركة المنتجة دروبز وشركة الانتاج داش ميديا، وإعلان خلك زكي وسهل soloution by etc للشركة المنتجة «شركة stc».

الإخراج

إعلان «أهلا بالعيد» للشركة المنتجة زين وشركة الانتاج جوي برودكشن، وإعلان مجوهرات chaumet للشركة المنتجة مجوهرات chaumet وشركة الانتاج شركة سيركل اكسبرينس.

التأثير

إعلان سدرة العشاق للشركة المنتجة عطورات سراي وشركة الانتاج ماستركي، وإعلان عمل فني واقعي لشركة السلام بالبحرين.

الفكرة

إعلان حساب النجمة للشركة المنتجة «البنك التجاري» وشركة الانتاج أليفنت ميديا هاوس، وإعلان باتو كلينك الشركة المنتجة «باتو كلينك» وشركة الانتاج كريتيف بوتيك، وإعلان شركة اسمنت الكويت والشركة المنتجة اوول اوفر جروب.

المحتوى

إعلان وين ما كانت الوجهة رحلتك الكويت للشركة المنتجة الخطوط الكويتية وشركة الانتاج جوي برودكشن، وإعلان اغلى ما في الدنيا أمي الشركة المنتجة مستشفى عالية وشركة الانتاج تياترو.

الأعمال الوطنية

إعلان العيد الوطني للشركة المنتجة المشروعات السياحية وشركة الانتاج جوي برودكشن، وإعلان الاعياد الوطنية لشركة مطاحن الدقيق الكويتية، وإعلان حبيبة الروح والرية واغنية العيد الوطني لشركة stc.

إعلانات توعوية

إعلان صوتك يفرق شركة الانتاج اليفنت ميديا هاوس، وإعلان حملة صوتك امانة «مجلس الامة» شركة الانتاج اوول اوفر جروب، وإعلان هلثي لايف لشركة الانتاج داش ميديا.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم عريف الحفل الإعلامي عبدالعزيز درويش.