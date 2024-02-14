Thursday, 15 February 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق الأسبوع البريطاني الـ 11 في الكويت 18 فبراير

2/14/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد، أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق الأسبوع البريطاني الحادي عشر في الكويت الذي يقام تحت شعار «بريطانيا في الكويت» خلال الفترة من 18 إلى 20 الجاري في مول العاصمة، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه يتزامن مع الاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات البريطانية - الكويتية التاريخية الراسخة، وإعلان الكويت وبريطانيا اعتبار 2024 عاما للشراكة الكويتية - البريطانية.
وفي تصريح صحافي، قال أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة: يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر المحمد لرعايته الكريمة لهذا الحدث الكبير والتي تؤكد عمق وتاريخ العلاقات الكويتية - البريطانية. وتؤكد حرص سموه على دعم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الروابط وتنمية العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف بهبهاني: يجسد الأسبوع البريطاني في الكويت أواصر العلاقات البريطانية - الكويتية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ منذ توقيع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك الصباح على المعاهدة الكويتية - البريطانية في 1899 التي أكدت استقلالية القرار الكويتي وأبعدت الكويت عن الصراعات الدولية الكبرى، وقد استمرت هذه العلاقات المميزة وتوثقت بين البلدين في جميع المجالات السياسية الاقتصادية والثقافية ولا يمكن أن ننسى مواقف بريطانيا الشجاعة خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990.
وأشار إلى ان الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر أغسطس الماضي حينما كان سموه وليا للعهد ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيسه، جسدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الإستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة.
وعن محطات التعاون الاقتصادي، قال: يأتي في مقدمتها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والذي يعد أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، كما أن هناك نشاطا للشركات البريطانية في الكويت بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مجالات تقنية المعلومات والتأمين والنفط والغاز.
وبالنسبة لحجم التجارة الثنائية بين البلدين، فقد بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 66% عن العام السابق.
يذكر أن مجموعة الجابرية للمعارض قد قامت بتنظيم أول أسبوع تجاري بريطاني في الكويت في عام 1997، وقد أقيمت 8 دورات برعاية المغفور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حينما كان سموه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، ودورتان برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد، وخلال 27 عاما نجح الأسبوع البريطاني في الكويت في جذب أعلى المستويات من الزائرين، مما يعمل على بناء العلاقات بين البلدين ويعرض اتساع الحضور البريطاني التجاري في الكويت.

MENAFN14022024000130011022ID1107853249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث