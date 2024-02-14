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مجموعة المرأة الدولية احتفلت بالأعياد وسط أجواء تراثية

2/14/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
وسط أجواء تراثية ساحرة، احتفلت مجموعة المرأة الدولية IWG بالعيد الوطني وعيد التحرير في فندق كراون بلازا، حيث تم استقبال الضيوف والأعضاء الذين ارتدوا الزي الكويتي بماء الورد والبخور، كما تم تشييد ركن كويتي ليكون نسخة طبق الأصل لغرفة الجلوس في منزل ومتجر كويتي تقليدي، واستمتع الحضور بإطلالة مباشرة على نمط الحياة الكويتي التقليدي المتمثل في المفروشات والحرف اليدوية الأصيلة. وبدأ الحفل بالنشيد الوطني تلاه كلمة رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية بلغاريا أنطونيا ديميتروفا ولاتي رحبت بالحضور، مقدمة التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، معربة عن أطيب تمنيات المجلس التنفيذي وأعضاء IWG لصاحب السمو بالصحة والعافية وللكويت بالرخاء والتقدم.
وقدمت عريفة الحفل ومنسقة العلاقات العامة في IWG، البرنامج الذي تخلله العديد من الفقرات المميزة.
وتحدثت ميساء المطوع عن تاريخ ملابس المرأة الكويتية، مؤكدة أن الفساتين المعروضة تمثل تقاليد الكويت وقصتها على مر العصور، وعلى الرغم من العولمة، فلاتزال المرأة الكويتية ترتديها في العديد من المناسبات، وأحيانا يتم تعديلها لتناسب العصر، لكنها تحافظ دائما على جاذبية أمهاتنا وجداتنا.
وشمل العرض عبايات متنوعة وفتيات صغيرات يرتدين البخنق، وتمثيل لحفل زفاف كويتي تقليدي مع العروس المزينة بالمجوهرات التقليدية والثوب المطرز بخيوط الذهب، كما قدمت أمينة المطوع والتي مثلت العروس عرضا عن قطع مجوهرات الزفاف المختلفة التي ارتدتها.
وقامت طالبات المرحلة الابتدائية ومعلمتهن هبة الله جمعة من المدرسة البريطانية في الكويت العديد من الرقصات التقليدية والتي تم تصميمها بدقة من قبل أنور الحسن وكانت الأزياء من تصميم دلال الشطي.
بدورها، تحدثت عضو المجلس البلدي السابق ومؤسسة شركة السفيرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات م.مها البغلي عن المسؤولية المؤسسية والاجتماعية وتمكين المرأة، مشددة على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والممارسات التجارية السليمة بين النساء والشباب الكويتيين.
وفي الختام، تم تقديم دروع تقديرية للمتحدثات وشهادات شكر للمشاركين.

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