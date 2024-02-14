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نائب وزير الخارجية استقبل سكرتير لجنة التحضير لمنظمة الحظر للتجارب النووية

2/14/2024 2:42:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد السكرتير التنفيذي للجنة التحضير لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويـــــــة (CTBTO) د.روبرت فلويد بمناسبة زيارته للكويت. هذا، وأشاد السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية د.روبرت فلويد بالتعاون القائم بين المنظمة والكويت في مجال رصد حظر التجارب النووية والحرص على تحقيق أهداف المنظمة.
وثمّن فلويد خلال مشاركته في ندوة نظمها معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي بعنوان (معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) ضمن موسمه الثقافي التدريبي دور وجهود دولة الكويت في دعم المنظمة للحد من التجارب النووية التي تجريها مختلف الدول حول العالم.
ولفت إلى أهمية مساهمة الكويت وامتلاكها شبكة من محطات الرصد والمراقبة وإلى دورها القيم في دعم المنظمة للحد من انتشار التجارب النووية، مشيرا إلى أن المنظمة تؤدي دورا مهما كونها نقطة مضيئة في مراقبة عدم انتشار التجارب النووية.
وذكر أن عدد التجارب النووية قبل توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 بلغ 2000 تجربة نووية، فيما بلغ عدد التجارب بعد عام 1996 حتى الآن 12 تجربة نووية مما ساهم في الحد من التجارب النووية حول العالم.
وفي هذا الشأن، أوضح أن محطات الرصد والمراقبة الموزعة في مختلف أنحاء العالم تجاوز عددها الـ300 محطة تتولى إرسال البيانات إلى المركز الرئيسي في (فيينا) مما يساعد في الكشف عن التجارب النووية.
وأشار إلى أن دور المحطات يتضمن أيضا رصد الأصوات والاهتزازات التي تحدث تحت الأرض والمساهمة في توخي الحيطة والحذر من الكوارث الطبيعية التي تحدث حول العالم.
وعن دخول المعاهدة آنفة الذكر حيز التنفيذ، قال فلويد إن عدد الدول التي وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بلغ حتى الآن 187 دولة والمتبقي تسع دول.

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