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السيدة انتصار السيسى مرحبة بقرينة أردوغان: أتطلع لتعزيز سبل التعاون بشتى المجالات

2/14/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت السيدة انتصار السيسى ، قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" :وإنني إذ تشرفت بلقاها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديث زاخرا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال"
وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: "زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر.. وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات".


WhatsApp Image 2024-02-14 at 8.59.50 PM (1) لقاء الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته


السيدة انتصار السيسي والسيدة أمينة أردوغان





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