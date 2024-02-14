Thursday, 15 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعطيل الدراسة فى محافظ مطروح غدا بسبب تقلبات الطقس

2/14/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Youm7) قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشهدت مدينة مرسى مطروح، وعدد من مناطق المحافظة هطول أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة.



وشهدت الساعات الماضية، أجواء شتوية غائمة معتدلة مائلة للدفء نهاراً،
على كافة الأنحاء، قبل أن يتحول الطقس إلى مائل للبرودة على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، وتكاثر السُحُب وسقوط الأمطار، وتسجل درجات الحرارة
الصغرى 8 درجات والعظمى 18 درجة مئوية، مع نشاط لتيارات الهواء التي تزيد الإحساس بالبرودة.



وتتكاثر السُحُب الخفيفة والمتوسطة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار خلال فترة الليل، وزيادة الشعور بالبرودة، خاصة في ظل تيارات الهواء البارد في المناطق الشاطئية والمفتوحة، وزيادة الإحساس بانخفاض الحرارة أكثر من الدرجات الحقيقة.



وتعد هذه أجواء مبهجة لأهالي مطروح، الذين يتمنون سقوط أمطار الخير، التي تعد المصدر الرئيسي للحياة والزراعة لسكان المناطق الصحراوية، الذين ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.



يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية.












MENAFN14022024000132011024ID1107853217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث