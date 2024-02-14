فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية حول غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت يوم غد الخميس إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
وأضاف السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن هذه الدعوة تأتي في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص وتكدّس أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني قسرا في مدينة رفح وتحذيراً من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تنذر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القسري إلى خارج الحدود الفلسطينية.
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