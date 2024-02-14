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فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية حول غزة

2/14/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت يوم غد الخميس إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.



وأضاف السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن هذه الدعوة تأتي في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص وتكدّس أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني قسرا في مدينة رفح وتحذيراً من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تنذر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القسري إلى خارج الحدود الفلسطينية.












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