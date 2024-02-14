مندوب اليمن بمجلس الأمن: ندين العدوان على غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) قال مندوب اليمن في مجلس الأمن السفير عبد الله السعدى في إحاطة بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن بناء السلام في اليمن أصبح ضرورة حتمية ونحذر من خطورة الأوضاع بالبحر الأحمر.
وأضاف: "نحذر من جر اليمن إلى حرب إقليمية"، مؤكدا أن التصعيد في البحر الأحمر سيترتب له تداعيات وخيمة، وأدان العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكدا رفض التهجير للفلسطينيين.
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