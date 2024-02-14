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مندوب اليمن بمجلس الأمن: ندين العدوان على غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

2/14/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) قال مندوب اليمن في مجلس الأمن السفير عبد الله السعدى في إحاطة بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن بناء السلام في اليمن أصبح ضرورة حتمية ونحذر من خطورة الأوضاع بالبحر الأحمر.

وأضاف: "نحذر من جر اليمن إلى حرب إقليمية"، مؤكدا أن التصعيد في البحر الأحمر سيترتب له تداعيات وخيمة، وأدان العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكدا رفض التهجير للفلسطينيين.







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