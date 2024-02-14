إعلان لبنانى: الاحتلال يقصف منزلا جنوبى لبنان

إعلان لبنانى: الاحتلال يقصف منزلا جنوبى لبنان
التاريخ
2/14/2024 2:36:35 PM
(MENAFN
- Youm7) أفادت وسائل لبنانية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا جنوبى لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
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