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وزير خارجية إيطاليا: نتنياهو يتبني نهجا متشددا.. ويدعو إلى وقف التصعيد

2/14/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الدور الرائد لإيطاليا في كل المبادرات السياسية التي تهدف إلى وضع حد للقتال بين إسرائيل وحركة (حماس).


وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبني النهج المتشدد، مؤكدا أن من مصلحة الجميع العمل على وقف التصعيد







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