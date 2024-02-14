وزير خارجية إيطاليا: نتنياهو يتبني نهجا متشددا.. ويدعو إلى وقف التصعيد

وزير خارجية إيطاليا: نتنياهو يتبني نهجا متشددا.. ويدعو إلى وقف التصعيد
التاريخ
2/14/2024 2:36:35 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الدور الرائد لإيطاليا في كل المبادرات السياسية التي تهدف إلى وضع حد للقتال بين إسرائيل وحركة (حماس).
وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبني النهج المتشدد، مؤكدا أن من مصلحة الجميع العمل على وقف التصعيد
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