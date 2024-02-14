غارات إسرائيلية على بلدات بالجنوب اللبناني تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين

(MENAFN
- Youm7) شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدة بلدات في القطاعين الغربي والأوسط بالجنوب اللبناني، بالإضافة إلى بلدات في إقليم التفاح بقضاء جزين؛ مما أسفر عن سقوط 5 شهداء وإصابة عدد من المواطنين.
جاء ذلك في أعقاب هجمات صاروخية عنيفة أطلقت من الجنوب اللبناني في وقت سابق اليوم باتجاه أهداف عسكرية في منطقة الجليل الغربي بالشمال الإسرائيلي دون أن تعلن أي جهة لبنانية عن مسئوليتها عن هذه العملية حتى الآن.
وأسفرت الغارة الاسرائيلية على منزل ببلدة الصوانة الجنوبية عن استشهاد سيدة وطفليها بالإضافة إلى تدمير المبنى.
كما استهدفت غارة جوية بلدة عدشيت بالجنوب؛ مما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة 10 مواطنين على الأقل. ونعى حزب الله اثنين من عناصره اليوم أحدهما في هذه الغارة ببلدة عدشيت.
واستهدفت الغارات الجوية اليوم بلدة كفردونين والشهابية ومرتفعات الجبور بالإضافة إلى غارات في منطقة إقليم التفاح.
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