غارات إسرائيلية على بلدات بالجنوب اللبناني تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين

MENAFN - Youm7) شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدة بلدات في القطاعين الغربي والأوسط بالجنوب اللبناني، بالإضافة إلى بلدات في إقليم التفاح بقضاء جزين؛ مما أسفر عن سقوط 5 شهداء وإصابة عدد من المواطنين.

جاء ذلك في أعقاب هجمات صاروخية عنيفة أطلقت من الجنوب اللبناني في وقت سابق اليوم باتجاه أهداف عسكرية في منطقة الجليل الغربي بالشمال الإسرائيلي دون أن تعلن أي جهة لبنانية عن مسئوليتها عن هذه العملية حتى الآن.



وأسفرت الغارة الاسرائيلية على منزل ببلدة الصوانة الجنوبية عن استشهاد سيدة وطفليها بالإضافة إلى تدمير المبنى.



كما استهدفت غارة جوية بلدة عدشيت بالجنوب؛ مما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة 10 مواطنين على الأقل. ونعى حزب الله اثنين من عناصره اليوم أحدهما في هذه الغارة ببلدة عدشيت.



واستهدفت الغارات الجوية اليوم بلدة كفردونين والشهابية ومرتفعات الجبور بالإضافة إلى غارات في منطقة إقليم التفاح.