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تكريم سميحة أيوب وأشرف زكي من مدارس Skills الدولية.. صور

2/14/2024 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) كرمت إدارة مدرسة skills الدولية بحضور سهى يوسف نائب رئيس مدارس سعاد كفافي الدولية؛ الفنانة القديرة سميحة أيوب؛ والفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وذلك وسط حضور الطلبة والطالبات؛ الذين قدموا باقة من الورود والهدايا للحضور فور وصولهم؛ وبعد ذلك أقيمت ندوة خاصة وجه فيها الطلبة الاسئلة المختلفة.
ومنحت المدرسة درع تكريم للفنانة سميحة أيوب والدكتور أشرف زكي؛ وذلك عقب انتهاء الندوة التي وجه فيها الطلبة اسئلة تخص الفن والتمثيل؛ ومشوار سميحة ايوب الفني والنصائح التي اعتمدت عليها لتصبح نجمة ملقبة بسيدة المسرح العربي؛ وخاصة بعد أن ضمت المناهج التعليمية فصلاً خاصاً عن الرموز الفنية والتي منها الفنانة سميحة أيوب.
والتقطت الفنانة سميحة أيوب والفنان أشرف زكي عدد من الصور التذكارية المختلفة مع الطلبة والمدرسين في جو من البهجة والسعادة؛ وفيما تخلل التكريم والندوة عرض عدد من الأفلام التسجيلية عن مؤسسة المدرسة الدكتورة الراحلة سعاد كفافي وفيلما قصيرا للفنانة سميحة ايوب كما عرضت المدرسة فيلما تسجيليا للطلبة قاموا فيه بالتمثيل والغناء. وتعد مدارس "سكيلز" من أبرز وأقوى المدارس التعليمية، حيث ترتكز فلسفتها على التميز والتطوير في التعليم من خلال تعزيز المهارات الإبداعية وتزويد كل طالب بالتعليم الجيد واحترام الذات وغرس الثقة بالنفس لدى الطلاب لإعدادهم إعداداً جيداً وتفعيل دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع سواء كان ذلك على المستوى المحلى أو الدولى.
وتوفر "سكيلز" المدرسة العديد من الأنشطة التعليمية التي من شأنها اكتشاف قدرات ومهارات الطلاب في مختلف المجالات والسعي حول تنميتها من خلال عدة آليات تتمثل في توفير فصول تتضمن "السبورة الذكية" الى جانب أنها مجهزة بمعامل للكيمياء والفيزياء والاحياء ومعامل الحاسبات الآلية التى تستخدم أحدث التقنيات في مجال الكمبيوتر وعلوم الميديا الى جانب ملاعب مجهزة رياضيا ومسرح مجهز فنيا علي أعلي المستويات، كما تهتم المدرسة بممارسة جميع الانشطة الرياضية والفنية.
وتضم "سكيلز" عدة مدارس مختلفة تتمتع كل منها بخصائص متميزة تجعلها تتسم بالتفرد ومن بين هذه المدارس تأتى المدرسة الناشيونال "القسم الإنجليزي" وهو الذى يقوم بتطبيق منهج وزارة التربية والتعليم مع استخدام وتطوير أحدث تقنيات التدريس، و"القسم الألمانى" الذى يقدم المهارات الألمانية المتمثلة في المنهج الوطنى في اللغة الألمانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أيضاً، وفى القسم الدولي بمدارس سكيلز توجد أيضاً المدرسة البريطانية وهى المدرسة التي تمنح شهادة ال IGCSE المعتمدة من جامعة كامبريدج، فى حين تأتى المدرسة الأمريكية فى القسم الدولى لتقدم الدبلومة الأمريكية.

أشرف زكي


تكريم الفنانة سميحة أيوب والفنان أشرف زكي

مدرسوا وطلاب مدارس skills الدولية


تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب


الفنانة القديرة سميحة أيوب


تكريم سميحة أيوب



طلاب مدارس skills الدولية








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