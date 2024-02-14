نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لـ45 مواطنا من أهالى الحوامدية

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- Youm7) سلمت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة 45 مواطنا من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيادة الاهتمام بملف تعليم الكبار ومحو الأمية بنطاق المحافظة.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن الدورة تم عقدها لـ5 فصول دراسية بإجمالى 55 دارسا من مواطنى المدينة، وقام بشرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسين من موظفى المدينة ومحو الأمية، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأضافت هند عبدالحليم أنه تم تنظيم قافلة إضافية لاختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب 55 فردا كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.
حضر مراسم تسليم الشهادات هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية، ومحمد عبدالرحمن مدير فرع تعليم الكبار بالجيزة.
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