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نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لـ45 مواطنا من أهالى الحوامدية

2/14/2024 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) سلمت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة 45 مواطنا من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيادة الاهتمام بملف تعليم الكبار ومحو الأمية بنطاق المحافظة.



وأشارت نائب المحافظ إلى أن الدورة تم عقدها لـ5 فصول دراسية بإجمالى 55 دارسا من مواطنى المدينة، وقام بشرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسين من موظفى المدينة ومحو الأمية، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.



وأضافت هند عبدالحليم أنه تم تنظيم قافلة إضافية لاختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب 55 فردا كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.



حضر مراسم تسليم الشهادات هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية، ومحمد عبدالرحمن مدير فرع تعليم الكبار بالجيزة.












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