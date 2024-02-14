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مياه القاهرة: انتهاء أعمال تحويل خط رئيسى وعودة الخدمة لعين شمس الغربية

2/14/2024 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه حرصاً منها على استدامه الخدمة فقد تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية، ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن، وتم الفتح وجارى ضخ المياه.



وشهدت منطقة عين شمس الغربية بالكامل، بالقاهرة، اليوم، انقطاع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بسبب تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية.



وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إن أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع الترعة التوفيقية، تأتى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن بناء على طلب الهيئة الهندسية



وأكدت الشركة أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، وذلك عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.



وقالت الشركة إنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على، وخدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.












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