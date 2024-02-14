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اليوم السابع: مصر وتركيا.. علاقات تاريخية ودعم كبير للقضية الفلسطينية

2/14/2024 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مصر وتركيا.. علاقات تاريخية ودعم كبير للقضية الفلسطينية.. الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية بين البلدين.. رفع التبادل التجارى لـ15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.. وتوافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة بشكل فورى.. الرئيسان يوقعان إعلان إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى.. أردوغان: ننتظر زيارة الرئيس السيسى لأنقرة ونشكر مصر على موقفها من غزة".






اقرأ في العدد أيضا..



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