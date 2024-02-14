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وحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الحب

2/14/2024 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت اليوم وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية احتفالًا بمناسبة عيد الحب، وذلك بمقر وحدة الصم بمصر القديمة.



واستهدف اليوم إلى نشر ثقافة الحب والاحترام بين الأطفال، وتوفير بيئة وممتعة لهم، بالإضافة إلى محنهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم، إذ ضم لليوم ثلاثة وثلاثون من الصم وضعاف السمع.



وضم اليوم كلمة ألقاها ممثلي بنك أسنت عن عيد الحب، إذ قضوا وقتًا ممتعًا مع الأطفال للترفية عنهم، وذلك بحضور هيئة التدريس بالوحدة.



الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الجتماعية برقم 4014 لعام 1993م، هدفها هو تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.
















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