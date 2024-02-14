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لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تحذر من تهديد خطير للأمن القومى

2/14/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس لجنة الاستخبارات
بمجلس النواب الأمريكي النائب مايك تيرنر، الأربعاء، إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونجرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي"، ولكن لم يحدده.

وأضاف تيرنر، في البيان "أطالب الرئيس بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد، حتى يتمكن الكونجرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علناً الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".









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