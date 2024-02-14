لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تحذر من تهديد خطير للأمن القومى

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس لجنة الاستخبارات
بمجلس النواب الأمريكي النائب مايك تيرنر، الأربعاء، إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونجرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي"، ولكن لم يحدده.
وأضاف تيرنر، في البيان "أطالب الرئيس بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد، حتى يتمكن الكونجرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علناً الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".
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