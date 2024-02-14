أوكرانيا تؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأوكراني، أنه دمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.



وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "اوكراينفورم" اليوم الأربعاء إن معظم أفراد طاقم سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "قيصر كونيكوف"، التي دمرتها القوات الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود في 14 فبراير الجاري، قد لقوا حتفهم.



وأضاف يوسوف "بحسب المعلومات المتوفرة كانت هناك ذخيرة ولم يتمكن معظم أفراد الطاقم من الفرار" ، مضيفا :" هاجمت مسيرات بحرية هجومية من طراز "ماغورا في5"، سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة مؤقتا قرب مدينة ألوبكا".



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة سواحل القرم وألحقت بها أضرارا.



من جهته، قال، أوليكسي هونتشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني إن السفينة المستهدفة هي "قيصر كونيكوف" التي شاركت في العمليات العسكرية الروسية بجورجيا في 2008.



ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على الهجوم، لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيرات أوكرانية "فوق مياه البحر الأسود".