أوكرانيا تؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الأوكراني، أنه دمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.
وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "اوكراينفورم" اليوم الأربعاء إن معظم أفراد طاقم سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "قيصر كونيكوف"، التي دمرتها القوات الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود في 14 فبراير الجاري، قد لقوا حتفهم.
وأضاف يوسوف "بحسب المعلومات المتوفرة كانت هناك ذخيرة ولم يتمكن معظم أفراد الطاقم من الفرار" ، مضيفا :" هاجمت مسيرات بحرية هجومية من طراز "ماغورا في5"، سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة مؤقتا قرب مدينة ألوبكا".
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة سواحل القرم وألحقت بها أضرارا.
من جهته، قال، أوليكسي هونتشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني إن السفينة المستهدفة هي "قيصر كونيكوف" التي شاركت في العمليات العسكرية الروسية بجورجيا في 2008.
ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على الهجوم، لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيرات أوكرانية "فوق مياه البحر الأسود".
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