عضو بالكونجرس: حملة حكومة نتنياهو على غزة تتعارض مع قيمنا الأمريكية

MENAFN - Youm7) رفض السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، عضو لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، التصويت على مساعدة إسرائيل وتزويدها بالسلاح خلال عدوانها على غزة، مؤكدا أن الحملة التي تقوم بها حكومة نتنياهو تتعارض مع قيمنا الأمريكية.

وقال ميركلي، عبر حسابه على منصة X، إنه قد صوت بـ "لا" لإرسال المزيد من القنابل والقذائف إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحملة التي تقوم بها حكومة نتنياهو تتعارض مع قيمنا الأمريكية والقانون الأمريكي الذي يتطلب من متلقي المساعدة الأمريكية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.





ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

فيما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا اتفاقا تكميليا بين الحزبين، كما حث المجلس النواب على التحرك بسرعة في تنفيذ الأمر لإقرار حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل.

وقال بايدن على موقع إكس: "مشروع القانون هذا يتيح الدفاع عن حرية أوكرانيا، ومساعدة إسرائيل على حماية شعبها، وتقديم المساعدة للمدنيين الفلسطينيين لا يمكننا أن ننتظر."

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.

وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس، وفقا للصحيفة.