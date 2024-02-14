عضو بالكونجرس: حملة حكومة نتنياهو على غزة تتعارض مع قيمنا الأمريكية

(MENAFN
- Youm7) رفض السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، عضو لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، التصويت على مساعدة إسرائيل وتزويدها بالسلاح خلال عدوانها على غزة، مؤكدا أن الحملة التي تقوم بها حكومة نتنياهو تتعارض مع قيمنا الأمريكية.
وقال ميركلي، عبر حسابه على منصة X، إنه قد صوت بـ "لا" لإرسال المزيد من القنابل والقذائف إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحملة التي تقوم بها حكومة نتنياهو تتعارض مع قيمنا الأمريكية والقانون الأمريكي الذي يتطلب من متلقي المساعدة الأمريكية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
فيما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا اتفاقا تكميليا بين الحزبين، كما حث المجلس النواب على التحرك بسرعة في تنفيذ الأمر لإقرار حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل.
وقال بايدن على موقع إكس: "مشروع القانون هذا يتيح الدفاع عن حرية أوكرانيا، ومساعدة إسرائيل على حماية شعبها، وتقديم المساعدة للمدنيين الفلسطينيين لا يمكننا أن ننتظر."
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.
وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس، وفقا للصحيفة.
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