ميزانية الدفاع الألمانية في الناتو ترتفع بشكل غير مسبوق

MENAFN - Youm7) أبلغت ألمانيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن إنفاقها الدفاعي المقرر سوف يصل على الأقل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ارتفاع بشكل غير مسبوق.



ووفقا لتقارير إعلامية فقد خصصت الحكومة الألمانية 73,41 مليار دولار من أجل الإنفاق على مجال الدفاع خلال العام الجاري. وهذا يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لألمانيا، كما أنه يمثل 2,01% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتوقعات الناتو الحالية.



يشار إلى أنه ومن المقرر أن يتم مناقشة تطور الإنفاق الدفاعي لدول الناتو خلال اجتماع وزراء الدفاع في مقر الناتو في بروكسل يومي الأربعاء والخميس (14 و15 فبراير 2024)، بمشاركه 20 دولة.



يذكر أن وزراء الدفاع في دول الناتو يجتمعون الآن وغدا في بروكسل لمناقشة دعمهم لجهود الحرب الأوكرانية أيضًا. ومن المقرر أن يعقد، اليوم الأربعاء ، اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا .



كما سيتم غدا مناقشة على جدول الأعمال أيضا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يعرقله عدم تصديق البرلمان المجري على القرار.