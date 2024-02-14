ميزانية الدفاع الألمانية في الناتو ترتفع بشكل غير مسبوق

(MENAFN
- Youm7) أبلغت ألمانيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن إنفاقها الدفاعي المقرر سوف يصل على الأقل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ارتفاع بشكل غير مسبوق.
ووفقا لتقارير إعلامية فقد خصصت الحكومة الألمانية 73,41 مليار دولار من أجل الإنفاق على مجال الدفاع خلال العام الجاري. وهذا يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لألمانيا، كما أنه يمثل 2,01% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتوقعات الناتو الحالية.
يشار إلى أنه ومن المقرر أن يتم مناقشة تطور الإنفاق الدفاعي لدول الناتو خلال اجتماع وزراء الدفاع في مقر الناتو في بروكسل يومي الأربعاء والخميس (14 و15 فبراير 2024)، بمشاركه 20 دولة.
يذكر أن وزراء الدفاع في دول الناتو يجتمعون الآن وغدا في بروكسل لمناقشة دعمهم لجهود الحرب الأوكرانية أيضًا. ومن المقرر أن يعقد، اليوم الأربعاء ، اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا .
كما سيتم غدا مناقشة على جدول الأعمال أيضا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يعرقله عدم تصديق البرلمان المجري على القرار.
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