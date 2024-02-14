Thursday, 15 February 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى في مستوطنتى عسقلان وزيكيم بغلاف غزة

2/14/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت مراسلة
قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار تدوى في مستوطنتى عسقلان وزيكيم بغلاف غزة.







MENAFN14022024000132011024ID1107853201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث