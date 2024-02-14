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الزمالك يعترض على صالة قمة دورى محترفى اليد

2/14/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Youm7) أرسل مسئولو الزمالك خطابا لاتحاد كرة اليد يفيد بالإعتراض على صالة مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى المحترفين المحدد لها يوم الجمعة المقبل على صالة أكتوبر الدولية بسبب سوء أرضية الصالة وفقا لما جاء فى خطاب الزمالك للاتحاد .



وتقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل، بلقاءات بين كلا من الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة وهليوبوليس مع طلائع الجيش




ومن جانبه كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.




وقال السعدنى فى تصريح لـ اليوم السابع، مسبقا إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين.




وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.



وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.












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