الزمالك يعترض على صالة قمة دورى محترفى اليد
التاريخ
2/14/2024 2:36:27 PM
(MENAFN
- Youm7) أرسل مسئولو الزمالك خطابا لاتحاد كرة اليد يفيد بالإعتراض على صالة مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى المحترفين المحدد لها يوم الجمعة المقبل على صالة أكتوبر الدولية بسبب سوء أرضية الصالة وفقا لما جاء فى خطاب الزمالك للاتحاد .
وتقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل، بلقاءات بين كلا من الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة وهليوبوليس مع طلائع الجيش
ومن جانبه كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.
وقال السعدنى فى تصريح لـ اليوم السابع، مسبقا إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.
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