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تعرف على الأندية المتأهلة للمربع الذهبى لبطولة عمومى سيدات اليد

2/14/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الأندية المتأهلة للمربع الذهبى لبطولة عمومى السيدات للموسم المحلى 2023/2024 ، وذلك عقب ختام مسابقة مرتبط 2006 والتى حصد الأهلى لقبها.



والأندية التى تأهلت هى كلا من ، الأهلى،الشمس ، الزمالك،
سموحة وذلك للمنافسة على اللقب .



بينما يتنافس سبورتنج والطيران والبنك الأهلى وأكتوبر على البقاء فى المستوى الأول .



وتقام المجمعة الأولى لدورى عمومى السيدات خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجارى على صالة الزمالك ، فيما تقام المجمعة الثانية على صالة الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 16 مارس القادم .












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