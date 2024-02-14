تعرف على الأندية المتأهلة للمربع الذهبى لبطولة عمومى سيدات اليد

(MENAFN
- Youm7) أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الأندية المتأهلة للمربع الذهبى لبطولة عمومى السيدات للموسم المحلى 2023/2024 ، وذلك عقب ختام مسابقة مرتبط 2006 والتى حصد الأهلى لقبها.
والأندية التى تأهلت هى كلا من ، الأهلى،الشمس ، الزمالك،
سموحة وذلك للمنافسة على اللقب .
بينما يتنافس سبورتنج والطيران والبنك الأهلى وأكتوبر على البقاء فى المستوى الأول .
وتقام المجمعة الأولى لدورى عمومى السيدات خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجارى على صالة الزمالك ، فيما تقام المجمعة الثانية على صالة الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 16 مارس القادم .
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