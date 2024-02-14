أهداف مباريات اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 بدورى Nile

بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile

تعادل فريقا

بيراميدز وزد

سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى

nile.







الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile".

إنبى يهزم المقاولون العرب بهدف " كالوشا" ويتصدر دورى Nile مؤقتا

تمكن فريق إنبى من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile".





