أهداف مباريات اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 بدورى Nile

(MENAFN
- Youm7) أقيم اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيرة طلائع الجيش بينما التقى المقاولون العرب مع إنبى و واجه بيراميدز فريق زد.
بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile
تعادل فريقا
بيراميدز وزد
سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى
nile.
الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو
حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile".
إنبى يهزم المقاولون العرب بهدف " كالوشا" ويتصدر دورى Nile مؤقتا
تمكن فريق إنبى من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile".
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