23 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى

(MENAFN
- Youm7) أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا على استاد الإسماعيلية، المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.
قائمة الإسماعيلى
وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد
الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، عبدالله حسنى، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى
الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعي، محمد زيدان، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، محمد وجدي، عبد الله السعيد، حمادة صلاح، إيريك تراورى
الهجوم: عبد الرحمن الدح، على الملواني
ويغيب عن الإسماعيلى كل من الحارس محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ للإصابة، ومحمد هاشم وأحمد محسن
وباسم مرسي للاستبعاد الفني لعدم الحاجة لخدماتهم.
يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب جدول دور Nile برصيد 8 نقاط جمعها من 10 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفا.
MENAFN14022024000132011024ID1107853197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.