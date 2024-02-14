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23 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى

2/14/2024 2:36:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا على استاد الإسماعيلية، المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.



قائمة الإسماعيلى




وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، عبدالله حسنى، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعي، محمد زيدان، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، محمد وجدي، عبد الله السعيد، حمادة صلاح، إيريك تراورى

الهجوم: عبد الرحمن الدح، على الملواني



ويغيب عن الإسماعيلى كل من الحارس محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ للإصابة، ومحمد هاشم وأحمد محسن
وباسم مرسي للاستبعاد الفني لعدم الحاجة لخدماتهم.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب جدول دور Nile برصيد 8 نقاط جمعها من 10 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفا.












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