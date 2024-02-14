حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024

(MENAFN
- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها،
بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile.
بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile
تعادل فريقا
بيراميدز وزد
سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى
nile.
اتحاد الكرة يسند إدارة نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم مصري
قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي اسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها بالسعودية الشهر المقبل، لطاقم تحكيم مصري.
الأهلي يصل الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، وتواجد في قائمة الأهلي
22 لاعباً .
الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو
حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile".
إنبى يهزم المقاولون العرب بهدف " كالوشا" ويتصدر دورى Nile مؤقتا
تمكن فريق إنبى من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile".
نزلة برد تٌبعد عمر جابر عن تدريب الزمالك
حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك ، على راحة من مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.
زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك
خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.
الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام سيراميكا في الدورى.. صفقتان الأبرز
يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق
الإسماعيلى ، خدمات 9 لاعبين أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من دورى
Nile.
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