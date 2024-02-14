MENAFN - Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها،بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile.





بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile

تعادل فريقا

بيراميدز وزد

سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى

nile.

اتحاد الكرة يسند إدارة نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم مصري

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي اسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها بالسعودية الشهر المقبل، لطاقم تحكيم مصري.

الأهلي يصل الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، وتواجد في قائمة الأهلي22 لاعباً .





الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile".

إنبى يهزم المقاولون العرب بهدف " كالوشا" ويتصدر دورى Nile مؤقتا

تمكن فريق إنبى من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile".

نزلة برد تٌبعد عمر جابر عن تدريب الزمالك

حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك ، على راحة من مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك

خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالكلجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام سيراميكا في الدورى.. صفقتان الأبرز

يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق

الإسماعيلى ، خدمات 9 لاعبين أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من دورى

Nile.



