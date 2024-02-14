الكويت تشارك في اجتماع المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 14 - 2 (كونا) -- شاركت دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الأربعاء في اجتماع الدورة ال 67 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي المنعقد في مقر الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة بالسعودية.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع وكيل وزارة الأوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم إلى جانب السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمة له أهمية دور صندوق التضامن الاسلامي الذي تبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات العالمية ذات الاهتمام بالجوانب الإنسانية مضيفا أن إنشاءه كان بمثابة خطوة عملية لترسيخ مفهوم التضامن الإسلامي بين المسلمين.
ودعا الامين العام الدول الأعضاء للاسهام في دعم الصندوق ماليا من خلال تبرعات طوعية إذ أن الصندوق يعد ذراعا ماليا إنسانيا مهما لمنظمة التعاون الإسلامي معربا عن شكره وامتنانه لجميع الدول الأعضاء المتبرعة.
وشدد على أهمية مواصلة عطاء الصندوق بدعم المشاريع المقدسية والصحية والتعليمية في دولة فلسطين بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الهجمة الشرسة والحصار الظالم للكيان الإسرائيلي المحتل.
وعلى صعيد متصل تناول الاجتماع في لجنة المشاريع المستوفية للشروط والمقترح عرضها على لجنة الاختيار للدورة ال 67 للمجلس الدائم للصندوق تخصيص مشاريع انسانية وانشاء جامعات في دول الاسلامية للمجموعة الافريقية والمجموعة العربية والمجموعة الأسيوية والمجموعة الغربية اضافة الى تخصيص مشاريع انسانية لدعم الوضع في فلسطين وخاصة مدينة القدس.
وأسس صندوق التضامن الإسلامي كجهاز متفرع من منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثاني المنعقد في مدينة لاهور بباكستان عام 1974 للنهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم وتقديم المساعدات المادية حسب الإمكانيات المتاحة. (النهاية)
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