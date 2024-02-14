Thursday, 15 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تشارك في اجتماع المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي

2/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 14 - 2 (كونا) -- شاركت دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الأربعاء في اجتماع الدورة ال 67 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي المنعقد في مقر الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة بالسعودية.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع وكيل وزارة الأوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم إلى جانب السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمة له أهمية دور صندوق التضامن الاسلامي الذي تبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات العالمية ذات الاهتمام بالجوانب الإنسانية مضيفا أن إنشاءه كان بمثابة خطوة عملية لترسيخ مفهوم التضامن الإسلامي بين المسلمين.
ودعا الامين العام الدول الأعضاء للاسهام في دعم الصندوق ماليا من خلال تبرعات طوعية إذ أن الصندوق يعد ذراعا ماليا إنسانيا مهما لمنظمة التعاون الإسلامي معربا عن شكره وامتنانه لجميع الدول الأعضاء المتبرعة.
وشدد على أهمية مواصلة عطاء الصندوق بدعم المشاريع المقدسية والصحية والتعليمية في دولة فلسطين بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الهجمة الشرسة والحصار الظالم للكيان الإسرائيلي المحتل.
وعلى صعيد متصل تناول الاجتماع في لجنة المشاريع المستوفية للشروط والمقترح عرضها على لجنة الاختيار للدورة ال 67 للمجلس الدائم للصندوق تخصيص مشاريع انسانية وانشاء جامعات في دول الاسلامية للمجموعة الافريقية والمجموعة العربية والمجموعة الأسيوية والمجموعة الغربية اضافة الى تخصيص مشاريع انسانية لدعم الوضع في فلسطين وخاصة مدينة القدس.
وأسس صندوق التضامن الإسلامي كجهاز متفرع من منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثاني المنعقد في مدينة لاهور بباكستان عام 1974 للنهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم وتقديم المساعدات المادية حسب الإمكانيات المتاحة. (النهاية)

ف ن / ه س ص



MENAFN14022024000071011013ID1107853195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث