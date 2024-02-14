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الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ جهود السلام في اليمن

2/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14- 2 (كونا) -- حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأربعاء من أن التوترات الإقليمية المرتبطة بعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة تؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن وخاصة مع التصعيد العسكري في البحر الأحمر.
وأعرب غروندربرغ خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقه من الهجمات المتكررة التي يشنها المسلحون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والضربات الأمريكية والبريطانية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإضافة إلى تصنيفها المتوقع من قبل الولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وقال " على رغم التعقيدات المحتملة فإن عملي سيستمر مهما حدث. لذلك من الضروري أن نحمي الفضاء السياسي وأن تظل قنوات الاتصال مفتوحة وأن تظل جميع الجهات الفاعلة منخرطة بنشاط مع جهودي".
وبينما تتجه الأنظار نحو البحر الأحمر لفت المبعوث الخاص الانتباه أيضا إلى "الشعور بالهلع على عدة جبهات" داخل البلاد نتيجة للاشتباكات والتعبئة ووقوع ضحايا بعد ما يقرب من عامين من الهدوء النسبي بما في ذلك في شبوة والجوف ومأرب وصعدة وتعز بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية " في جميع انحاء اليمن.
وشدد غروندبرغ على الحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة كما دعا الأطراف اليمنية إلى وقف الاستفزازات العلنية والامتناع عما وصفها بالانتهازية العسكرية داخل البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح ان "التصعيد في اليمن خيار. إن اتخاذ هذا الاختيار له ثمن. وهو الثمن الذي سيدفعه اليمنيون في خسائر أكبر في الأرواح وسبل عيشهم".
وأعرب المبعوث الأممي عن تفاؤله بشأن التأكيدات التي تلقاها بأن جميع الأطراف تفضل الطريق إلى السلام مطالبا الأطراف بإعادة التركيز على حماية التقدم المحرز حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق خاصة بعد أن التزمت بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في نهاية العام الماضي واستئناف العملية السياسية اليمنية من خلال خارطة طريق أممية.
وأضاف "في نهاية المطاف السلام مشروع سياسي لذا فإن العمود الفقري لكل هذا يجب أن يكون عملية سياسية يمنية ذات مصداقية ومدعومة ودليا ومن خلالها يقرر اليمنيون كيفية إنهاء الحرب بشكل دائم وبناء مستقبل سياسي جديد".
واعتبر أن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة قيد المناقشة تمثل مستقبلا بديلا و"طريقا نحو التعافي المشترك" للشعب اليمني. (النهاية)

ا م م / ه س ص



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