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رئيسا مصر وتركيا يتفقان على ضرورة وقف اطلاق النار بشكل فوري في غزة

2/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 2 (كونا) -- اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأربعاء على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل "فوري" في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي وأردوغان بقصر الاتحادية عقب التوقيع على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وقال الرئيس السيسي "لقد توافقت والرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة أخذا في الاعتبار ما يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.
وحول الملف الليبي قال السيسي "أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها".
ورحب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق البحر المتوسط معربا عن تطلعه للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين دول المنطقة ليتسنى للجميع التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة.
وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات على الاهتمام المشترك بالتعاون مع تركيا في إفريقيا والعمل على دعم مساعي التنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار في القارة.
وقال "إن مصر وتركيا تواجهان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة".
وحول العلاقات الثنائية أكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
واكد اهتمام البلدين بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية.
ولفت السيسي الى إن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين.
من جانبه أكد الرئيس التركي إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية تصدر جدول المباحثات مع نظيره المصري مبينا ان الهجمات الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني واصابة ما يقرب من 70 ألف فلسطيني.
ودان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومبان تابعة للأمم المتحدة متهما "إدارة نتنياهو بالاستمرار في سياسة الاحتلال والقتل وارتكاب المجازر رغم ردود الفعل العالمية".
وشدد اردوغان على أن إيصال المساعدات إلى سكان غزة على رأس الاولويات مبينا "ان تركيا أرسلت ما يزيد عن 31 ألف طن من المساعدات الإنسانية."
واشاد في هذا الاطار بالجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع وجهود جمعية الهلال الأحمر ووزارة الصحة وجميع الجهات المصرية.
وأشار أردوغان إلى أن بلاده نقلت أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا ويجري البحث لإنشاء مستشفى ميداني في غزة وبتعاون ودعم المصريين في القريب العاجل.
وأعرب عن رفضه لمبادرات تهجير سكان قطاع غزة مؤكدا "أنهم لن يقبلوا أبدا بتطهير غزة من سكانها" مقدرا موقف مصر برفض تلك العملية.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بوقف مجازره بحق سكان غزة وألا تمتد تلك المجازر إلى مدينة رفح أيضا" داعيا المجتمع الدولي للتدخل وعدم السماح بهذا التصرف "الجنوني".
وأكد اردوغان "أنه من أجل وقف إراقة الدماء في غزة سيظل على تعاون مستمر مع مصر" لافتا إلى أن إعادة إعمار غزة يتطلب العمل المشترك "ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن".
وأوضح أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي تطرق إلى الملف الليبي والصومالي والسوداني مؤكدا حرصه على الوحدة العربية لهذه الدول الثلاث وأمنها واستقرارها.
واشار إلى عزمه استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية.
وحول العلاقات بين البلدين أكد أن بلاده تتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد عن ألف عام معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق.
وأوضح أردوغان أن محادثاته مع السيسي تضمنت وضع هدف للوصول إلى حد التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت مؤكدا عزم بلاده على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار.
وأضاف أنه تم تبادل الآراء في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي وفي مجال الطاقة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين. (النهاية)

ع ف ف / ر س



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