أمريكا: إصابة 3 ضباط شرطة بإطلاق نار في العاصمة واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء بإطلاق نار لا يزال مستمرا منذ ساعات أثناء تنفيذهم أمرا باعتقال شخص في العاصمة واشنطن.
ونقلت محطة "إن بي سي واشنطن" الإخبارية عن مصادر في شرطة العاصمة القول إن الضباط كانوا يحاولون اعتقال شخص في منزل في جنوب شرق العاصمة بتهمة القسوة على الحيوانات عندما فتح شخص النار عليهم.
ولم تتحدد هوية هذا الشخص حتى الآن ولم يعرف إن كان هو المستهدف بمذكرة الاعتقال.
ولا يزال المشتبه به في إطلاق النار متحصنا في المنزل ويواصل إطلاق النار على الشرطة بعد ساعات من إغلاق سلطات إنفاذ القانون العديد من مباني المدينة ما أجبر العديد من المدارس على الإغلاق.
وقالت رئيسة قسم شرطة واشنطن باميلا سميث في مؤتمر صحفي "لا يزال هذا الوضع مستمرا" مناشدة بالابتعاد عن موقع تبادل إطلاق النار إلى أن يقبض على المشتبه به.
وأفادت بأن هناك مفاوضات جارية مع المشتبه به لتسليم نفسه وتوقعت أن ينجو الضباط الثلاثة الذين أصيبوا منوهة بأن أحدهم أصيب في يده والثاني أصيب في ساقه بينما تلقى الثالث الرصاص مرتين إلا أن الدرع الواقي الذي كان يرتديه منع إصابته من أن تكون خطيرة.
وقالت المصادر للشبكة الإخبارية إن ضابطا رابعا أصيب لكنه لم يطلق عليه الرصاص.
وقال مسؤولو المدارس العامة في العاصمة إن مدرستين قريبتين من موقع إطلاق النار قد أغلقا. (النهاية)
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