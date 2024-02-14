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أمريكا: إصابة 3 ضباط شرطة بإطلاق نار في العاصمة واشنطن

2/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء بإطلاق نار لا يزال مستمرا منذ ساعات أثناء تنفيذهم أمرا باعتقال شخص في العاصمة واشنطن.
ونقلت محطة "إن بي سي واشنطن" الإخبارية عن مصادر في شرطة العاصمة القول إن الضباط كانوا يحاولون اعتقال شخص في منزل في جنوب شرق العاصمة بتهمة القسوة على الحيوانات عندما فتح شخص النار عليهم.
ولم تتحدد هوية هذا الشخص حتى الآن ولم يعرف إن كان هو المستهدف بمذكرة الاعتقال.
ولا يزال المشتبه به في إطلاق النار متحصنا في المنزل ويواصل إطلاق النار على الشرطة بعد ساعات من إغلاق سلطات إنفاذ القانون العديد من مباني المدينة ما أجبر العديد من المدارس على الإغلاق.
وقالت رئيسة قسم شرطة واشنطن باميلا سميث في مؤتمر صحفي "لا يزال هذا الوضع مستمرا" مناشدة بالابتعاد عن موقع تبادل إطلاق النار إلى أن يقبض على المشتبه به.
وأفادت بأن هناك مفاوضات جارية مع المشتبه به لتسليم نفسه وتوقعت أن ينجو الضباط الثلاثة الذين أصيبوا منوهة بأن أحدهم أصيب في يده والثاني أصيب في ساقه بينما تلقى الثالث الرصاص مرتين إلا أن الدرع الواقي الذي كان يرتديه منع إصابته من أن تكون خطيرة.
وقالت المصادر للشبكة الإخبارية إن ضابطا رابعا أصيب لكنه لم يطلق عليه الرصاص.
وقال مسؤولو المدارس العامة في العاصمة إن مدرستين قريبتين من موقع إطلاق النار قد أغلقا. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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