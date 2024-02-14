(الوطني للثقافة): ملتقى الكويت السينمائي يهدف إلى استعادة السينما الكويتية ريادتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل اليوم الأربعاء إن ملتقى الكويت السينمائي المقام ضمن مهرجان القرين الثقافي الـ29 يهدف إلى "إعادة السينما الكويتية لسابق عهدها واستعادة ريادتها".
وأكد الزامل في كلمة خلال افتتاح ورش العمل المصاحبة للملتقى والمستمرة ليومين الحرص على وضع آلية محفزة للمعنيين بالمجال السينمائي تحت مظلة (الوطني للثقافة) تشجعهم على مزيد من الابتكار وتحفظ حقوقهم وتحقق تطلعاتهم لخدمة السينما الكويتية.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى الاستئناس برأي المختصين في المجال السينمائي مبينا أنه سيتم أخذ التوصيات الصادرة بعين الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع و"استحداث لوائح خاصة بفن السينما".
وأفاد بأنه "تم تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها سينمائيين مختصين لسماع مقترحاتهم فيما يخدم الحركة السينمائية والعراقيل التي تواجه السينما الكويتية والحلول والنصائح لوضع خارطة طريق لصناعة السينما الكويتية".
وأشار إلى أن دولة الكويت تمتلك دور عرض ومصورين ومخرجين سينمائيين محترفين ومع ذلك فـ"الأعمال السينمائية ضئيلة مما يتطلب دعم المختصين في المجال السينمائي لرفع اسم الكويت الفني عاليا على اعتبار أن الفن سلاح ناعم يخدم مصالح الوطن".
وتتناول الورش المقامة على مدار يومين موضوعات (الإخراج السينمائي) يقدمها المخرج الكويتي الدكتور زياد الحسيني و(السيناريو السينمائي) يقدمها الكاتب الإماراتي محمد حسن و(طريق المهرجانات) من تقديم المخرج الكويتي أحمد الخضري وحلقة نقاشية سينمائية يديرها الدكتور سليمان آرتي.
وتقام أيضا حلقات نقاشية وحوارية بين المنظمين وصناع الأفلام إضافة إلى الاستماع لقصة نجاح المخرج الحسيني عن فيلم (شيابني هني) والمنتجة الزين الحميضي عن فلم (آش مان). (النهاية)
ف ر / م ص ع
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