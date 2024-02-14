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(الوطني للثقافة): ملتقى الكويت السينمائي يهدف إلى استعادة السينما الكويتية ريادتها

2/14/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل اليوم الأربعاء إن ملتقى الكويت السينمائي المقام ضمن مهرجان القرين الثقافي الـ29 يهدف إلى "إعادة السينما الكويتية لسابق عهدها واستعادة ريادتها".
وأكد الزامل في كلمة خلال افتتاح ورش العمل المصاحبة للملتقى والمستمرة ليومين الحرص على وضع آلية محفزة للمعنيين بالمجال السينمائي تحت مظلة (الوطني للثقافة) تشجعهم على مزيد من الابتكار وتحفظ حقوقهم وتحقق تطلعاتهم لخدمة السينما الكويتية.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى الاستئناس برأي المختصين في المجال السينمائي مبينا أنه سيتم أخذ التوصيات الصادرة بعين الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع و"استحداث لوائح خاصة بفن السينما".
وأفاد بأنه "تم تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها سينمائيين مختصين لسماع مقترحاتهم فيما يخدم الحركة السينمائية والعراقيل التي تواجه السينما الكويتية والحلول والنصائح لوضع خارطة طريق لصناعة السينما الكويتية".
وأشار إلى أن دولة الكويت تمتلك دور عرض ومصورين ومخرجين سينمائيين محترفين ومع ذلك فـ"الأعمال السينمائية ضئيلة مما يتطلب دعم المختصين في المجال السينمائي لرفع اسم الكويت الفني عاليا على اعتبار أن الفن سلاح ناعم يخدم مصالح الوطن".
وتتناول الورش المقامة على مدار يومين موضوعات (الإخراج السينمائي) يقدمها المخرج الكويتي الدكتور زياد الحسيني و(السيناريو السينمائي) يقدمها الكاتب الإماراتي محمد حسن و(طريق المهرجانات) من تقديم المخرج الكويتي أحمد الخضري وحلقة نقاشية سينمائية يديرها الدكتور سليمان آرتي.
وتقام أيضا حلقات نقاشية وحوارية بين المنظمين وصناع الأفلام إضافة إلى الاستماع لقصة نجاح المخرج الحسيني عن فيلم (شيابني هني) والمنتجة الزين الحميضي عن فلم (آش مان). (النهاية)

ف ر / م ص ع


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