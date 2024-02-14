اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث الجرائم الإسرائيلية في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 2 (كونا) -- يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الخميس اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من فلسطين لبحث التحرك العربي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الأربعاء أن طلب عقد الاجتماع حظي بتأييد عدة دول عربية منها الكويت ومصر واليمن وأنه سيعقد برئاسة المغرب الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وسيبحث الاجتماع الاستثنائي سبل التحرك على الصعيدين العربي والدولي بعد تزايد جرائم الابادة الجماعية التي تقترفها آلة الحرب الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك جريمة التهجير القسري. (النهاية)
م ف م / ه س ص
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