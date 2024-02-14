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اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث الجرائم الإسرائيلية في غزة

2/14/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 2 (كونا) -- يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الخميس اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من فلسطين لبحث التحرك العربي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الأربعاء أن طلب عقد الاجتماع حظي بتأييد عدة دول عربية منها الكويت ومصر واليمن وأنه سيعقد برئاسة المغرب الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وسيبحث الاجتماع الاستثنائي سبل التحرك على الصعيدين العربي والدولي بعد تزايد جرائم الابادة الجماعية التي تقترفها آلة الحرب الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك جريمة التهجير القسري. (النهاية)

م ف م / ه س ص



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