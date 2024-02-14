إسبانيا تؤكد توقفها عن تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء أن إسبانيا لم تصرح بأي عملية تصدير للأسلحة الإسبانية إلى الكيان الإسرائيلي المحتل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وشدد ألباريس في تصريح للصحفيين على أن إسبانيا لم تصدر "على الاطلاق" أي ترخيص لتصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل منذ بداية العدوان على غزة "ولن تعطي أي تصريح جديد ما دام الصراع دائرا".
ودعا إلى احترام القانون الإنساني الدولي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وحماية حياة الفلسطينيين الأبرياء لاسيما الأطفال والنساء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية معتبرا ان اتساع رقعة العمليات العسكرية إلى رفح سيهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.
وأشار إلى الجهود الإسبانية الساعية لتطبيق حل الدولتين لافتا في هذا السياق إلى جولتيه الأخيرتين في المنطقة.
وأكد ألباريس على امتناع إسبانيا عن تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل مرتين سابقا كما أصدرت وزارته بيانا منذ يومين ينفي بشكل قاطع منح أي تصريح لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي ذلك بعد نشر مركز (ديلاس) المستقبل لدراسات السلام بحثا يشير إلى ان شركة إسبانية أرسلت في شهر نوفمبر الماضي ذخائر بقيمة 987 ألف يورو (06ر1 مليون دولار) إلى الكيان الإسرائيلي.
ونقلت صحف إسبانية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية القول إن ذلك الترخيص جرت الموافقة عليه قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حين أكدت مصادر في وزارة الدولة للتجارة للصحف الإسبانية أن المواد المصدرة هي مواد خاملة غير متفجرة ولا يمكن استخدامها في النزاع. (النهاية)
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