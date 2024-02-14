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إسبانيا تؤكد توقفها عن تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي

2/14/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء أن إسبانيا لم تصرح بأي عملية تصدير للأسلحة الإسبانية إلى الكيان الإسرائيلي المحتل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وشدد ألباريس في تصريح للصحفيين على أن إسبانيا لم تصدر "على الاطلاق" أي ترخيص لتصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل منذ بداية العدوان على غزة "ولن تعطي أي تصريح جديد ما دام الصراع دائرا".
ودعا إلى احترام القانون الإنساني الدولي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وحماية حياة الفلسطينيين الأبرياء لاسيما الأطفال والنساء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية معتبرا ان اتساع رقعة العمليات العسكرية إلى رفح سيهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.
وأشار إلى الجهود الإسبانية الساعية لتطبيق حل الدولتين لافتا في هذا السياق إلى جولتيه الأخيرتين في المنطقة.
وأكد ألباريس على امتناع إسبانيا عن تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل مرتين سابقا كما أصدرت وزارته بيانا منذ يومين ينفي بشكل قاطع منح أي تصريح لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي ذلك بعد نشر مركز (ديلاس) المستقبل لدراسات السلام بحثا يشير إلى ان شركة إسبانية أرسلت في شهر نوفمبر الماضي ذخائر بقيمة 987 ألف يورو (06ر1 مليون دولار) إلى الكيان الإسرائيلي.
ونقلت صحف إسبانية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية القول إن ذلك الترخيص جرت الموافقة عليه قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حين أكدت مصادر في وزارة الدولة للتجارة للصحف الإسبانية أن المواد المصدرة هي مواد خاملة غير متفجرة ولا يمكن استخدامها في النزاع. (النهاية)

ه ن د / ر س



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