منتخب الكويت لألعاب قوى المعاقين يرفع رصيده إلى خمس ميداليات في بطولة فزاع الدولية الـ15

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 14 - 2 (كونا) -- رفع منتخب الكويت لألعاب قوى المعاقين رصيده في بطولة فزاع الدولية الـ15 (الجائزة الكبرى) المقامة بمدينة دبي الإماراتية إلى خمس ميداليات بعد إحراز "فضية وبرونزية" ضمن منافسات اليوم الأربعاء.
وتمكن اللاعب ياسر المسلم من إحراز الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة ضمن فئة (اف 53) فيما حصل اللاعب فيصل الراجحي على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو على الكراسي المتحركة ضمن فئة (اف 54).
وأعرب الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته الكبيرة بإحراز ميداليتين برونزيتين ضمن سباقات الجري على الكراسي المتحركة بهذه البطولة القوية التي تشهد مشاركة أميز لاعبي ولاعبات العالم باعتبارها من جولات الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين ومؤهلة لبطولة العالم المقبلة (اليابان 2025).
وقال الراجحي إن مشاركته في هذه البطولة رفقة لاعبي المنتخب المتأهلين بالفعل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس وقبلها في ملتقى الشارقة الدولي تعد "محطة مهمة للاستعداد بشكل جدي لهذا الاستحقاق الدولي الأكبر في رياضة المعاقين".
وأضاف أن النتائج المميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة من 74 دولة وتختتم غدا الخميس تعد دافعا مهما لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات الخارجية المقبلة.
ونوه الراجحي بدعم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري والذي يتجسد بإشراكهم في أهم المحافل الرياضية. وحقق منتخب الكويت يوم أمس ثلاث ميداليات إذ أحرز اللاعب أحمد المطيري الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (اف 33) واللاعب فيصل سرور (الفضية) في مسابقة دفع الجلة لفئة (أف 42) واللاعب فيصل الراجحي (البرونزية) بعد أن جاء ثالثا في سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (تي 54). (النهاية)
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