Thursday, 15 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الكويت لألعاب قوى المعاقين يرفع رصيده إلى خمس ميداليات في بطولة فزاع الدولية الـ15

2/14/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 14 - 2 (كونا) -- رفع منتخب الكويت لألعاب قوى المعاقين رصيده في بطولة فزاع الدولية الـ15 (الجائزة الكبرى) المقامة بمدينة دبي الإماراتية إلى خمس ميداليات بعد إحراز "فضية وبرونزية" ضمن منافسات اليوم الأربعاء.
وتمكن اللاعب ياسر المسلم من إحراز الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة ضمن فئة (اف 53) فيما حصل اللاعب فيصل الراجحي على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو على الكراسي المتحركة ضمن فئة (اف 54).
وأعرب الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته الكبيرة بإحراز ميداليتين برونزيتين ضمن سباقات الجري على الكراسي المتحركة بهذه البطولة القوية التي تشهد مشاركة أميز لاعبي ولاعبات العالم باعتبارها من جولات الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين ومؤهلة لبطولة العالم المقبلة (اليابان 2025).
وقال الراجحي إن مشاركته في هذه البطولة رفقة لاعبي المنتخب المتأهلين بالفعل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس وقبلها في ملتقى الشارقة الدولي تعد "محطة مهمة للاستعداد بشكل جدي لهذا الاستحقاق الدولي الأكبر في رياضة المعاقين".
وأضاف أن النتائج المميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة من 74 دولة وتختتم غدا الخميس تعد دافعا مهما لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات الخارجية المقبلة.
ونوه الراجحي بدعم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري والذي يتجسد بإشراكهم في أهم المحافل الرياضية. وحقق منتخب الكويت يوم أمس ثلاث ميداليات إذ أحرز اللاعب أحمد المطيري الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (اف 33) واللاعب فيصل سرور (الفضية) في مسابقة دفع الجلة لفئة (أف 42) واللاعب فيصل الراجحي (البرونزية) بعد أن جاء ثالثا في سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (تي 54). (النهاية)

س خ م / ف ش ا / م ص ع



MENAFN14022024000071011013ID1107853188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث